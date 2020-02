PSG é questionado por festa de trio com Neymar após derrota na Champions

PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - O elenco do Paris Saint-Germain se reuniu para a festa de aniversário de Cavani, Di María e Icardi na noite de quinta-feira (20), dois dias após derrota do time para o Borussia Dortmund pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O evento aconteceu em uma casa noturna de Paris.Fotos e vídeos que mostram os jogadores do PSG festejando circulam nas redes sociais. O revés por 2 a 1 para o Borussia não atrapalhou a celebração. Pelo contrário: em determinado momento, Keylor Navas, Cavani e Neymar aparecem girando a camisa, dançando e se abraçando, e são acompanhados pelo grito de um convidado: "Assim se ganha a Champions".Muitos jogadores estavam presentes na festa. Neymar, Mbappé, Navas, Cavani, Icardi, Di Maria, Herrera, Paredes, Kurzawa, Marquinhos e Dagba são os que aparecem unidos na foto do elenco na festa.A comemoração aconteceu sem que nenhum jogador tivesse receio da exposição. Em vários momentos, eles foram cercados por fotógrafos profissionais.A celebração foi realizada poucos dias depois de Neymar ter decepcionado a direção do clube pela realização de sua festa de aniversário em Paris na antevéspera de um duelo contra o Nantes, pelo Campeonato Francês.O jornal francês Le Parisien lembrou o episódio e indagou: "Resta saber qual será a postura da diretoria do PSG".Na época, Tuchel também disparou contra o aniversário de Neymar e, posteriormente, criticou a presença de jogadores do elenco na celebração. "Sim, mas o que posso fazer? Se eu deixo de lado todos os jogadores que estiveram na noite, eu não tenho time", disse Tuchel, quando perguntado sobre o cansaço do time no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobe o Nantes.O próximo jogo do PSG é contra o Bordeaux, no domingo (23), pelo Campeonato Francês, no Parque dos Príncipes, em Paris.