PSG ainda deve R$ 160 milhões ao Mônaco por Mbappé

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O PSG, que anunciou o atacante Mbappé como reforço em 2017, ainda deve parte do pagamento total (de cerca de R$ 660 milhões) ao Mônaco, time onde o francês jogava antes de desembarcar em Paris.De acordo com o Le Parisien, uma cláusula no contrato da joia de 21 anos estabelece que uma quantia de 35 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) deveria ser paga ao Mônaco em duas situações: quando Mbappé renovasse com o próprio PSG ou se transferisse para outro clube.O atacante, que tem contrato até 2022 com o PSG, recebeu uma proposta de renovação da diretoria francesa, já que desperta o interesse do Real Madrid há meses.Com o impasse, fica quase certa, de uma maneira ou de outra, a necessidade de o clube de Paris pagar o que deve ao rival - só o término do tempo de contrato colocaria fim à cláusula, algo considerado difícil de acontecer neste momento.Uma possível transação de Mbappé à Espanha, no entanto, dificilmente acontecerá neste mês. Isso porque, segundo a imprensa europeia, o francês quer ganhar a Liga dos Campeões com o clube de seu país.