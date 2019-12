Programação esportiva neste domingo

CULTURA06h00 Vamos PedalarSBT07h30 AceleradosGLOBO09h30 Autoesporte10h00 Esporte EspetacularREDE TV!02h00 Bola na RedeGAZETA21h00 Mesa RedondaBAND14h00 Band Esporte Clube20h00 NBAESPN05h00 Sportscenter06h00 Futebol No Mundo07h30 Resenha ESPN09h00 Sportscenter - Ao Vivo12h00 Futebol na Veia - Ao Vivo14h00 Futebol no Mundo - Ao Vivo15h00 VT - Tottenham x Chelsea16h00 VT - Barcelona x Real Madrid18h00 Futebol na Veia - Ao Vivo20h00 Sportscenter - Ao Vivo22h00 Linha de Passe: Mesa-redonda - Ao Vivo23h00 Sportscenter00h00 Linha de Passe: Mesa-redonda01h00 VT - Barcelona x Real Madrid03h00 Sportscenter04h00 Futebol No MundoSPORTV05h00 VT - Botafogo x Goiás06h00 VT - Grêmio x Fluminense07h00 VT - Vasco x São Paulo08h00 Grande Círculo09h30 VT - Brasil x Argentina10h30 VT - Brasil x Peru11h30 VT - Amistoso de Futebol: Jogo das Estrelas do Zico13h30 Tá na Área - Ao Vivo14h30 VT - Flamengo x Cruzeiro15h30 VT - Grêmio x Fluminense16h30 VT - Corinthians x Botafogo17h30 VT - Vasco x São Paulo18h30 VT - Flamengo x Corinthians19h30 VT - Flamengo x Vasco20h30 Maratona Sportv: Campeonato Brasileiro22h00 NBA: New Orleans Pelicans x Houston Rockets - Vivo00h30 Baú do Esporte01h00 VT - Cruzeiro x Flamengo02h00 VT - Flamengo x Atlético-MG03h00 VT - Flamengo x Fluminense04h00 VT - Flamengo x CorinthiansFOX SPORTS05h00 Bellator: Fedor Emelianenko x Rampage Jackson08h00 Filler08h10 Central Fox Noite09h10 Programa Especial: Libertadores11h10 Mercado da Bola12h10 Aqui Com Benja13h55 VT - Barcelona x Real Madrid14h25 Resumo do NBB - Ao Vivo16h30 Liga Espanhola de Basquete: Barcelona x Real Madrid - Ao Vivo17h00 Programa Especial19h00 Bellator 236: Ilima-lei Macfarlane x Kate Jackson20h00 Programa Especial21h00 Central Fox - Ao Vivo23h00 A Última Palavra00h00 Central Fox01h00 Programa Especial02h30 Liga Espanhola de Basquete: Barcelona x Real Madrid04h30 Bellator 236: Ilima-lei Macfarlane x Kate Jackson