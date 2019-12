Programação esportiva nesta terça-feira

GLOBO13h00 Globo EsporteREDE TV!19h00 Papo de BolaGAZETA18h00 Gazeta EsportivaBAND11h00 Jogo Aberto12h30 Jogo Aberto - Debate13h00 Os Donos da Bola01h30 Que Fim Levou? - BoletimESPN05h00 PSV x PEC Zwolle07h00 Futebol No Mundo08h00 Linha de Passe: Mesa-redonda09h00 Sportscenter - Ao Vivo12h00 Futebol na Veia - Ao Vivo14h00 Futebol no Mundo - Ao Vivo15h00 Especial: El Clásico - O Filme16h00 ESPN Filmes: Onde a Moeda Cai em Pé - A História do São Paulo Futebol Clube17h45 Momento ESPN: Além da Bola: Edilson, o Capetinha18h00 Futebol na Veia20h00 Resenha ESPN21h30 Bola da Vez: Jonas, Ex Atacante do Benfica23h00 Sportscenter00h00 Bola da Vez: Jonas, Ex Atacante do Benfica01h30 Futebol No Mundo02h30 Especial: El Clásico - O Filme03h30 Newcastle x Crystal PalaceSPORTV05h00 Mundial de Clubes de Futebol06h00 Giro da Rodada07h30 VT - Bahia x Bahia de Feira08h30 VT - Sport x Náutico09h30 VT - Atlético-MG x Cruzeiro10h30 VT - Grêmio x Internacional11h30 VT - Flamengo x Vasco12h30 VT - Corinthians x São Paulo13h30 Giro da Rodada15h00 Mundial de Clubes de Futebol16h00 SporTV News - Ao Vivo16h30 Maratona Sportv: Estaduais18h00 Grande Círculo19h30 Baú do Esporte20h00 SporTV News - Ao Vivo20h30 Giro da Rodada22h00 Mundial de Clubes de Futebol23h00 Maratona Sportv: Estaduais00h30 Grande Círculo02h00 VT - Flamengo x Vasco03h00 VT - Corinthians x São Paulo04h00 VT - Atlético-MG x CruzeiroFOX SPORTS05h45 Central Fox06h30 Fórmula E: Street Racers07h00 Jogo Sagrado09h00 Central Fox Noite11h15 Bom Dia Fox12h45 Central Fox Manhã - Ao Vivo15h30 Fox Sports Rádio17h30 Tarde Redonda20h00 Expediente Futebol21h00 Central Fox22h45 VT - Flamengo x Grêmio23h45 Central Fox00h45 Show do Campeonato Espanhol02h30 VT - Paolo Guerrero x D'alessandro03h30 Show do Campeonato Alemão