Programação esportiva deste sábado

GLOBO12h55 Globo EsporteRECORD10h15 Esporte FantásticoREDE TV!13h45 Campeonato Turco: Besiktas x Trabzonspor - Ao Vivo16h00 Campeonato Mexicano: América x Atlas - Compacto16h30 Campeonato Italiano: Fiorentina x Milan - Ao Vivo19h15 Auto+BAND09h00 Papo de Boleiro09h30 Gol: O Grande Momento do Futebol10h00 Gol: O Grande Momento do FutebolESPN06h15 Futebol No Mundo07h15 Resenha ESPN08h45 Mundo Premier League09h15 Chelsea x Tottenham - Ao Vivo11h30 Abre o Jogo: Campeonato Espanhol - Ao Vivo11h55 Barcelona x Eibar - Ao Vivo14h00 Abre o Jogo: Premier League - Ao Vivo14h20 Leicester City x Manchester City - Ao Vivo16h30 Futebol no Mundo - Ao Vivo17h00 Sportscenter - Ao Vivo20h00 Linha de Passe: Mesa-redonda - Ao Vivo21h00 Sportscenter - Ao Vivo22h00 Bola da Vez: Fernando Fernandes, Tetracampeão Mundial de Paracanoagem23h30 Sportscenter00h30 Levante x Real Madrid02h30 Futebol No Mundo03h00 Sportscenter04h00 Southampton x Aston VillaSPORTV05h30 VT - Palmeiras x Mirassol06h30 Giro da Rodada07h30 VT - Tombense x Cruzeiro08h30 VT - Palmeiras x Guarani09h30 Baú do Esporte10h00 VT - São Paulo x Corinthians11h00 VT - Internacional x Grêmio12h00 VT - Flamengo x Athletico-PR13h00 Baú do Esporte13h30 VT - Palmeiras x Guarani14h45 Galeria SporTV15h00 Tá na Área - Ao Vivo16h30 VT - Tombense x Cruzeiro17h30 VT - Palmeiras x Guarani18h30 Pré-jogo - Ao Vivo19h00 Ponte Preta x Ferroviária - Ao Vivo21h00 Troca de Passes - Ao Vivo22h30 VT - Água Santa x Corinthians23h30 Giro da Rodada00h30 VT - Oeste x São Paulo01h30 VT - Ituano x Santos02h30 VT - Caxias x Grêmio03h30 VT - Água Santa x Corinthians04h30 Baú do EsporteFOX SPORTS06h30 Debate Final - Ao Vivo08h30 Central Fox Noite09h15 VT - Bayern de Munique x Paderborn11h00 Pré-jogo - Ao Vivo11h25 Werder Bremen x Borussia Dortmund - Ao Vivo13h30 Pré-jogo - Ao Vivo14h25 Schalke 04 x RB Leipzig - Ao Vivo16h30 Central Fox Tarde - Ao Vivo17h30 Pré-jogo - Ao Vivo17h55 América RN x Sport - Ao Vivo20h00 Central Fox - Ao Vivo21h00 A Última Palavra - Ao Vivo23h00 Central Fox Noite - Ao Vivo00h00 Aqui Com Benja01h00 VT - Levante x Real Madrid02h45 VT - Independiente x Gimnasia04h30 Aqui Com Benja