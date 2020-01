Programação de TV Esporte de segunda-feira

CULTURA20h15 Cartão VerdeGLOBO13h00 Globo EsporteREDE TV!19h00 Papo de BolaGAZETA18h00 Gazeta EsportivaBAND11h00 Jogo Aberto12h30 Jogo Aberto - Debate13h00 Os Donos da Bola00h30 Que Fim Levou? - BoletimESPN05h00 Benfica x Aves07h00 Linha de Passe: Mesa-redonda09h00 Sportscenter - Ao Vivo12h00 Bate-Bola Debate - Ao Vivo14h00 Futebol no Mundo - Ao Vivo15h00 Sportscenter - Ao Vivo18h00 Futebol na Veia - Ao Vivo20h00 Sportscenter - Ao Vivo22h00 Linha de Passe: Mesa-redonda - Ao Vivo00h00 Sportscenter - Ao Vivo01h00 Linha de Passe: Mesa-redonda03h00 Sportscenter04h00 Futebol No MundoSPORTV05h00 Copa São Paulo de Futebol Jr06h00 Copa São Paulo de Futebol Jr07h00 Copa São Paulo de Futebol Jr08h00 Giro da Rodada09h00 SporTV News - Ao Vivo10h00 Redação SporTV - Ao Vivo12h00 Central do Mercado - Ao Vivo12h45 Seleção SporTV - Ao Vivo14h45 Pré-jogo - Ao Vivo15h00 Copa São Paulo de Futebol Jr. - Ao Vivo17h00 Pré-jogo - Ao Vivo17h30 Copa São Paulo de Futebol Jr. - Ao Vivo19h30 Pré-jogo - Ao Vivo20h00 Copa São Paulo de Futebol Jr. - Ao Vivo22h00 Bem, Amigos! - Ao Vivo00h30 Giro da Rodada01h30 Baú do Esporte02h00 Copa São Paulo de Futebol Jr03h00 Copa São Paulo de Futebol Jr04h00 Copa São Paulo de Futebol JrFOX SPORTS05h00 Rally Dakar05h30 Filler05h45 Aqui Com Benja06h45 A Última Palavra08h45 Bom Dia Fox - Ao Vivo11h15 Central Fox Manhã - Ao Vivo12h10 Giro Fox - Ao Vivo12h45 Fox Sports Rádio - Ao Vivo15h30 Tarde Redonda - Ao Vivo17h30 Expediente Futebol - Ao Vivo20h30 Central Fox - Ao Vivo22h00 Jogo Sagrado - Ao Vivo23h30 Central Fox Noite - Ao Vivo00h30 Fox Nitro01h30 Jogo Sagrado03h00 VT - Bordeaux x Le Mans04h45 Central Fox Noite