Prestes a ser pai, Bolt quer filhos longe do atletismo por ter 'muita pressão'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - É muito comum, no esporte também, ver filhos seguindo os passos dos pais em suas carreiras profissionais. Este, porém, não deverá ser o caso do multicampeão do atletismo mundial Usain Bolt, que, à espera de seu primeiro filho, promete que jamais irá influenciá-lo a seguir sua trajetória nas pistas. Se isso acontecer, como aponta o jamaicano, será de forma natural."As pessoas sempre me perguntam se vou colocar meus filhos no esporte", disse o ex-atleta, em entrevista reproduzida pelo site People. "Se eles quiserem se tornar atletas, tudo bem, não me importo. Mas nunca irei influenciá-los", completou.Segundo Bolt, que atualmente soma 33 anos de idade, a escolha por uma carreira esportiva será acompanhada por uma pressão extrema. Já que, inevitavelmente, seus filhos sempre carregariam a imagem do pai nas costas."Seria complicado. O mais difícil é você ter como pai uma superestrela do esporte. Para mim, o melhor a se fazer é seguir outro caminho. Há uma enorme pressão para que as expectativas sejam alcançadas", concluiu o astro, acumulador de recordes e dono de nada menos que nove medalhas de ouro olímpicas.O anúncio da gravidez, junto à namorada Kasi Bennett, 30, foi feito no último dia 23 de janeiro. E, mesmo que o período de gestação mal tenha começado, Bolt não esconde o nervosismo por esta nova etapa da vida."Minha namorada está mais animada do que eu! Estou tipo: 'O que devo fazer?! Vou virar pai, entende? Chegou a minha vez!'", comentou, afirmando que buscará experiência com amigos e familiares.