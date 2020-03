Preso no Paraguai, Ronaldinho ganha bolo de aniversário e visita curiosa

O inimigo invisível

Ronaldinho Gaúcho completou 40 anos nesse sábado (21), e ganhou um bolo de presente de um dos seus advogados paraguaios, em Assunção. Segundo Sérgio Queiroz, outro advogado do ex-atleta, a comemoração foi simples e sem muito alarde.

Gaúcho e o irmão permanecem presos sob suspeita de usar documentos falsos para entrar no país vizinho. Na prisão, ele não teve dificuldades de se enturmar com os demais presos e chegou a disputar um torneio de futebol com eles.

Seu time saiu vencedor e ele acabou ovacionado pelos colegas. Apesar da boa relação, a passagem do aniversário foi comemorada apenas entre ele, o irmão Assis, o advogado e o chefe do presídio, Blas Vera que mantém uma relação bem próxima com ele.

Vera fez questão de visitar Ronaldinho e de prestar apoio ao ex-craque brasileiros.