SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Presidente do Estudiantes de La Plata, da Argentina, Juan Sebastián Verón usou as redes sociais para demonstrar o interesse do clube argentino em ninguém menos do que Daniel Alves. Ao abrir perguntas aos seguidores de seu perfil no Instagram, o ex-jogador foi questionado sobre quem seriam os próximos reforços da equipe.

"Tem muitos jogadores do elenco que estão em final de contrato, e temos que chamar o Dani Alves para ver o que ele diz, se tem vontade de vir", disse Verón.

Daniel Alves foi chegou ao São Paulo em agosto do último ano. Os valores de salário e luvas do jogador podem somar um vencimento mensal na casa de R$ 1,5 milhão - superior ao que é pago atualmente aos principais atletas do país.

Na apresentação, Daniel Alves foi saudado por mais de 40 mil torcedores no Morumbi - 44.268 no total. O lateral também contou com a participação de Hernanes, Kaká e Luis Fabiano na festa.