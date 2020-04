Pouco mais de 2 meses após morte, Kobe Bryant entra no Hall da Fama

Covid-19 e falência da rede hospitalar criam pânico no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kobe Bryant, morto em 26 de janeiro deste ano em uma queda de helicóptero aos 41 anos, foi indicado postumamente ao Hall da Fama do basquete.

O anúncio aconteceu neste sábado (4). Vanessa Bryant, viúva de Kobe, disse ser este o auge da carreira dele na NBA, a liga profissional de basquete americana.

"Claro que queríamos que ele estivesse aqui para comemorar. Mas estamos extremamente orgulhosas por ele", afirmou.

Cinco vezes campeão da liga com o Los Angeles Lakers (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010), Bryant foi eleito duas vezes o melhor da temporada (2009 e 2010) e é o segundo no ranking do maior número de pontos anotados em uma partida (81). Com a seleção dos Estados Unidos, foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012.

Além de Kobe, outras oito pessoas morreram na queda do helicóptero em Calabasas, na Califórnia. Uma delas foi Gianna, 13, filha do jogador.

Entre os outros oito indicados ao Hall da Fama o estão o pivô Tim Duncan, cinco vezes campeão da NBA (1999, 2003, 2005, 2007 e 2014) e o ala/pivô Kevin Garnett, vencedor da liga em 2008 com o Boston Celtics.