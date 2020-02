Portuguesa-RJ e Vasco se despedem da Taça Guanabara sem chances de avançar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Portuguesa-RJ e Vasco se enfrentam na última rodada da fase de grupos da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, às 16h deste domingo (9), já sem chances de seguirem para as semifinais.Quarta colocada do grupo A, a Portuguesa chegou a rodada final com seis pontos, quatro a menos que o Flamengo, na segunda colocação, que encerra a margem de classificação ao mata-mata. O Vasco, que venceu apenas um jogo no estadual, soma quatro pontos, a oito do Fluminense, segundo do grupo B.Sem maiores pretensões por enquanto, a Portuguesa busca a terceira vitória no estadual para ao menos melhor sua colocação na classificação geral, o que, eventualmente, poderá facilitar uma ida às semifinais do Carioca. O Vasco, por sua vez, não esconde ter como foco outras competições.Na última quarta (5), a equipe cruzmaltina estreou na Copa Sul-Americana ao bater o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 1 a 0. Na próxima quarta (12), o time vai iniciar a disputa da Copa do Brasil, contra o Altos-PI, em Teresina, capital piauiense.Para evitar desgaste, o técnico Abel Braga deve entrar com o time reserva contra a Portuguesa. Dessa forma, o Vasco terá Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ulisses e Alexandre Melo; Andrey, Juninho e Marcos Júnior; Tiago Reis, Ribamar e Vinícius.Estádio: Bacaxá, em Saquarema (RJ)Horário: 16h deste domingoÁrbitro: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)