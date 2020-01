Ponte Preta vence nos pênaltis, elimina Santos e avança na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Ponte Preta está classificada à terceira fase da Copa São Paulo. O time campineiro venceu o Santos nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal, e segue vivo na competição. Sandro, para a Ponte, e Ivonei, para o clube da Vila Belmiro, marcaram os gols do jogo no Estádio Brenão, em Osvaldo Cruz.A Ponte agora enfrentará na terceira fase o vencedor de Londrina x Timon-MA.O duelo deste sábado foi bastante prejudicado pela chuva que castigou o gramado. Quem abriu o placar foi a Ponte. Aos nove minutos do primeiro tempo, Sandro arriscou da entrada da área e tirou o zero do marcador.O Santos respondeu e teve pelo menos três chances de igualar ainda na primeira etapa. Derick cabeceou com perigo, e Donizete tentou com chute para fora nas melhores oportunidades.O empate veio aos 13 minutos do segundo tempo. Ivonei chutou de longe e deixou tudo igual. O Santos seguiu melhor ao longo da etapa final e ficou perto da virada, mas o placar não mudou mais até o fim do jogo. O empate levou a decisão para os pênaltis.O Santos abriu as penalidades com Wesley, mas Caio defendeu. A Ponte fez com Ian e ficou à frente. Allanzinho descontou para o Santos. Veras veio na sequência e parou na defesa de Mazoti. Gabriel Pirani fez para o Santos, e Vitinho deixou tudo igual. Lucas Henrique viu Caio defender, e a Ponte passou de novo à frente com Andrei. Marcos Leonardo foi para a bola pelo Santos, e Caio defendeu a terceira cobrança para garantir a vitória da Ponte.