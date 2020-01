Ponte Preta supera Botafogo e vence a primeira no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois perder para o Santo André na última quinta-feira (23) em sua estreia no Campeonato Paulista, a Ponte Preta venceu sua primeira partida na competição neste domingo após superar o Botafogo-SP por 1 a 0 em Ribeirão Preto. O gol da Ponte veio aos nove minutos do segundo tempo, quando Camilo recebeu passe de Bruno Rodrigues e bateu de primeira para o gol. O próximo confronto do time de campinas é contra o Corinthians, às 21h30 próxima quinta feira (30) no estádio Moisés Lucarelli. Já o Botafogo-SP, que acumula duas derrotas, visita o Ituano a partir de 19h15 da próxima quarta (29).