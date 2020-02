Ponte e Ferroviária ficam no empate e não alcançam zona de classificação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ponte Preta e Ferroviária empataram por 1 a 1 no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na noite deste sábado (22). Com o resultado, nenhuma das equipes consegue alcançar a zona de classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. As equipes ainda tem cinco rodadas para tentar a classificação. A partida entre os dois times foi equilibrada e com muitas oportunidades.Aos 10 minutos, Henan abriu o placar para a Ferroviária no Moisés Lucarelli. A resposta da ponte só veio aos 17 do segundo tempo, quando Roger converteu pênalti maracado para a ponte. O time de campinas volta aos gramados na quinta-feira (27) quando enfrenta o Vila Nova pela segunda rodada da Copa do Brasil. A Ferroviária, joga na próxima quarta (26) e enfrenta o Águia Negra pela mesma competição.