Piloto português morre durante etapa do Rally Dakar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto português Paulo Gonçalves, de 40 anos, morreu durante a 7ª etapa do Rally Dakar 2020, que acontece na Arábia Saudita, na madrugada deste domingo. A informação foi confirmada pela organização do evento.Gonçalves, que pilotava a moto de número 8, sofreu uma queda por volta do km 276 da prova e foi atendido já inconsciente, com uma parada cardíaca.Ele chegou a ser levado de helicóptero para o Hospital Layla, onde foi constatado o óbito.O português participava do evento pela 13ª vez. Ele estreou em 2006 e terminou quatro vezes no top 10, incluindo uma performance como vice-campeão de Marc Coma, em 2015."Toda a caravana do Dakar gostaria de estender suas sinceras condolências a seus amigos e familiares", diz o comunicado da organização.