Pedro Henrique treina e deve reforçar Corinthians no sábado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Pedro Henrique treinou com os demais companheiros no campo nesta terça-feira (18), no CT Joaquim Grava, e não deve ser problema para o técnico Tiago Nunes escalar o Corinthians que enfrenta o Água Santa no sábado (22), pela sétima rodada do Paulista.Pedro Henrique deixou o clássico contra o São Paulo no último sábado (15), no Morumbi, com um desconforto no músculo adutor da coxa direita. Ele foi substituído por Bruno Méndez durante o empate sem gols com o rival.Após o jogo, Tiago Nunes já havia adiantado que Pedro Henrique pediu para sair para não agravar a lesão e, por isso, já apostava que o zagueiro não seria desfalque para a rodada seguinte.Quem não participou da atividade no campo foi Lucas Piton. O lateral-esquerdo ficou na academia realizando fortalecimento muscular, mas não deve ser problema para o duelo contra o Água Santa.Vale lembrar que o Corinthians ainda conta com dois defensores em transição do departamento médico para o campo: casos de Danilo Avelar e Léo Santos, que já treinam sob o comando dos preparadores físicos.O meia Ramiro, por sua vez, ainda realiza fisioterapia para se recuperar de lesão no joelho.