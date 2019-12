Paulista terá primeiro clássico em 26 de janeiro e final prevista para abril

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou nesta quinta-feira (26) a tabela desmembrada da primeira fase do Campeonato Paulista de 2020. O documento reúne datas, horários, locais e o veículo de comunicação que transmitirá cada partida (TV Globo, SporTV ou Premiere).A competição vai começar com Grêmio Novorizontino x Oeste no dia 22 de janeiro, uma quarta-feira, às 17h, e terminará no dia 26 de abril com o segundo jogo da final. Entre os quatro principais clubes do estado, apenas Palmeiras e São Paulo estreiam no primeiro dia do campeonato.O time de Vanderlei Luxemburgo visita o Ituano às 19h15, em Itu, enquanto os comandados de Fernando Diniz entram em campo em casa, às 21h30, contra o Água Santa. Corinthians e Santos entram em campo somente no dia 23 de janeiro, uma quinta.Sob o comando de Tiago Nunes, a equipe corintiana estreia em Itaquera, às 21h30, contra o Botafogo. Já o time da Baixada Santista, agora com o técnico português Jesualdo Ferreira, desafia o Red Bull Bragantino, campeão da Série B do Brasileirão, na Vila Belmiro, às 19h15.O primeiro clássico do Paulista está marcado para o dia 26 de janeiro, um domingo, às 16h, entre Palmeiras e São Paulo, com mando dos alviverdes. O jogo será transmitido em TV aberta.A última rodada da primeira fase será toda disputada em uma quarta-feira, 1º de abril, às 21h30. A seguir, há quartas de final e semifinal, em jogo único, e a final, que está prevista para os dias 19 e 26 de abril.A 1ª rodada do Campeonato Paulista:22 de janeiro (quarta-feira)17h - Grêmio Novorizontino x Oeste19h15 - Inter de Limeira x Guarani19h15 - Ituano x Palmeiras21h30 - São Paulo x Água Santa23 de janeiro (quinta-feira)16h30 - Ferroviária x Mirassol19h - Ponte Preta x Santo André19h15 - Santos x Bragantino21h30 - Corinthians x BotafogoOs clássicos da 1ª fase do Campeonato Paulista:26 de janeiro (domingo)16h - Palmeiras x São Paulo2 de fevereiro (domingo)11h - Corinthians x Santos15 de fevereiro (sábado)19h - São Paulo x Corinthians29 de fevereiro (sábado)16h - Santos x Palmeiras14 de março (sábado)19h - São Paulo x Santos22 de março (domingo)16h - Corinthians x Palmeiras