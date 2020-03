Pato lamenta gols perdidos e diz que altitude não justifica derrota do São Paulo

Facção julgava e matava na invasão Monte Horebe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo estreou na Copa Libertadores com derrota por 2 a 1. Depois de abrir o placar e desperdiçar chances claras de gol no primeiro tempo, o time cansou e permitiu a reação do Binacional nesta quinta-feira (5), em Juliaca, no Peru.

Apesar de a cidade estar a cerca de 3.800 metros acima do nível do mar, Alexandre Pato, autor do gol dos são-paulinos na estreia, não quer usar a altitude como desculpa. O atacante lamentou as oportunidades perdidos pelos brasileiros, principalmente na etapa inicial.

"Precisamos fazer o gol em toda oportunidade que temos. Eles fizeram os gols e nos colocaram em dificuldade. Vou trabalhar para a equipe e me sacrificar. Não vou falar de altitude como desculpa, apesar de que era muito difícil", disse Alexandre Pato.

Antony também concordou com o companheiro de ataque: "Dificulta um pouco assim, mas não vamos ter isso [altitude] como desculpa. Falha nossa, erro nosso, dois gols foram falhas do nosso próprio time. Sei que vai ser uma noite muito difícil, mas está só começando a Libertadores. Libertadores é muito difícil".

Com o resultado, o São Paulo está sem pontos no torneio, assim como o River Plate. O grupo D tem LDU e Binacional com três pontos cada.

Na próxima rodada, na quarta-feira (11), o time tricolor encara a LDU, no Morumbi. Já os peruanos enfrentam o River, na Argentina. Antes disso, no domingo (8), em Ribeirão Preto, os brasileiros voltam a jogar contra o Botafogo-SP, pelo Paulista.

"Temos o Paulista pela frente. Na volta, vamos esperar a torcida no nosso estádio, como vieram hoje, sendo que isso é motivo de orgulho. Temos de buscar a vitória de qualquer jeito", completou Pato.