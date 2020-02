'Parece Big Brother', diz Dorival sobre desmanche no Athletico-PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Athletico-PR, Dorival Júnior, falou pela primeira vez sobre o desmonte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2019, com o adeus de 13 jogadores até aqui. Ele comparou as saídas dos jogadores ao reality show "Big Brother"."Eu até brinquei com o Paulo (André, coordenador geral do departamento de futebol): parece o Big Brother, toda semana nós eliminávamos um atleta que nós já estávamos adaptando as funções que nós queríamos", disse o treinador após a vitória sobre o Cascavel Recreativo no sábado (22), por 5 a 1.O treinador citou a expectativa frustrada de contar com o atacante Rony, agora no Palmeiras, como o último exemplo desse processo de aceitação de uma nova realidade em comparação com o que o time viveu no ano passado."Realmente, eu contava (com Rony). Não vou mentir pra vocês, na minha cabeça, eu imaginei que nós perderíamos o Bruno (Guimarães, vendido ao Lyon), com certeza, por tudo o que envolvia naquele momento, lá atrás, no meu acerto. Talvez perdêssemos mais um jogador aí, mas, assim: um pouco mais espaçado, com um pouco mais de tempo para que nós readaptássemos a equipe, e aí sim, você poderia perder mais um outro elemento. É uma situação difícil, eu não escondo isso, também não vou aqui criticar pela escolha da diretoria. O clube vive assim, nós temos que entender".Desde que Dorival assumiu o cargo que era de Tiago Nunes, o time perdeu, da linha de defesa, o lateral-direito Madson, atualmente no Santos após o Athletico não exercer preferência de compra, e os zagueiros Léo Pereira, vendido ao Flamengo, e Pedro Henrique, que voltou de empréstimo ao Corinthians.Do meio-campo, saíram Camacho, também de volta ao Corinthians após empréstimo, Bruno Guimarães, agora na França, Bruno Nazário, hoje no Botafogo, Tomás Andrade, que retornou ao River Plate (ARG), e Matheus Rossetto, vendido ao Atlanta United (EUA).Por fim, também deixaram o clube os atacantes Marco Ruben, de volta ao Rosario Central (ARG), Marcelo Cirino, que acerto com o Chonqing Lifan (CHN), Thonny Anderson, que não teve preferência de compra exercida pelo Athletico e hoje está no Red Bull Bragantino, Brian Romero, também não adquirido pelo clube rubro-negro e de volta ao Independiente (ARG), e Rony, que fechou com o Palmeiras na última semana.Todos esses jogadores tiveram ao menos uma atuação na campanha que culminou com a recente conquista da Copa do Brasil.