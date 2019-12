Palmeiras quer vender, mas só consegue propostas de empréstimo por Borja

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras gostaria de vender Miguel Borja, mas ainda não conseguiu clubes plenamente interessados no futebol do atacante. Os dois principais postulantes a receber o jogador em 2020 são Olimpia, do Paraguai, e Junior Barranquilla, da Colômbia.Na semana passada, Borja deu, inclusive, uma entrevista em que já falava como jogador do time paraguaio. Com expressões como "buscar novos ares" e "meu ciclo se encerrou", ele deixou claro que não continuaria no Brasil.O negócio com o Olimpia, no entanto, não andou. Surgiu, então, o interesse do time que Borja sempre disse ser torcedor. Sem condições de adquirir em definitivo, o Junior fez mais uma proposta de empréstimo e agora aguarda a resposta do Palmeiras.O time alviverde estuda cláusulas de proteção para garantir a compra em caso de metas cumpridas, mas a diferença de patamar financeiro entre os brasileiros e colombianos dificulta que isso seja colocado no papel. Até mesmo o pagamento dos salários de Borja estão em questão.Miguel Borja é a contratação mais cara da história do Palmeiras. O jogador custou quase R$ 50 milhões entre o pagamento imediato para tirá-lo do Atlético Nacional, da Colômbia, e a outra cláusula que obriga o time alviverde a ficar com 100% de seus direitos econômicos, o que foi parar na Fifa.A torcida no Palmeiras é para que o atacante consiga voltar a marcar gols na sua nova equipe e novos interessados de um mercado periférico faça uma proposta de compra. Ele tem contrato com a Academia de Futebol até 2021.