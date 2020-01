Palmeiras quer aproveitar regulamento da Florida Cup para rodar todo elenco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras pensa em usar a Florida Cup para colocar todos os atletas de seu elenco à disposição. Nos planos de Vanderlei Luxemburgo, o time paulista entrará em campo com 11 atletas titulares e trocará todos no intervalo.O treinador ainda conversa com a sua comissão técnica sobre a possibilidade de trocar mais três atletas no segundo tempo. Isso significa que a cada jogo, o treinador poderia usar até 25 jogadores. O Palmeiras viajou para os Estados Unidos com 28 jogadores, sendo três goleiros.O primeiro jogo do Palmeiras na competição está marcado para o dia 15 de janeiro, contra o Atlético Nacional, da Colômbia. Será a primeira sinalização de Luxemburgo sobre o que pensa em montar para o time titular.O treinador já conversou sobre Felipe Melo sobre a possibilidade de o volante virar zagueiro, mas a ida de Emerson Santos para a competição diminui a chance disso acontecer.Também há a expectativa em cima de Veron. O garoto de 17 anos terminou muito bem o ano e pode até ser titular ao lado de Dudu no ataque, com Luiz Adriano como referência, uma vez que Deyverson nem viajou.Depois de enfrentar os colombianos, o Palmeiras volta a jogar no dia 18, contra o New York City FC. A estreia do Paulistão será no dia 22, contra o Ituano.