Palmeiras permite chances, mas vence Sertãozinho e avança na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras segue vivo na campanha em busca do primeiro título da Copinha. Jogando em Araraquara, na tarde deste domingo (12), a equipe alviverde contou com a dificuldade do Sertãozinho para concretizar as jogadas criadas e venceu por 3 a 0, gols de Fabrício, Ramon e Marcelinho.A vitória coloca o Palmeiras na terceira fase da Copinha. A equipe alviverde aguarda, agora, o vencedor de Ferroviária e Goiás, que se enfrentam neste domingo.O Palmeiras encontrou bastante dificuldade no primeiro tempo por causa da linha defensiva alta, que permitia diversos contra-ataques do Sertãozinho. O time do interior paulista, porém, não conseguiu transformar as chances em gol. Por mais de uma vez, os atacantes saíram cara a cara com o goleiro Magrão, mas falharam na finalização.A sensação de que a classificação palmeirense corria risco foi embora em apenas dois minutos. Aos 15 minutos, Gabriel Silva ganhou a disputa de cabeça e a boal sobrou para Marcelinho. Em velocidade, ele tocou cruzado na área para Fabrício abrir o placar para o Palmeiras.Enquanto o Sertãozinho ainda assimilava o primeiro gol, veio o segundo. Em uma falta cobrada pela esquerda, Ramon bateu forte, o goleiro Maicon deu um passo para o lado e a bola morreu no fundo das redes do Sertãozinho.A vitória palmeirense ficou completa aos 30 minutos do segundo tempo. Marcelinho dominou na entrada da área, chutou e a bola desviou em Lucas Cordeiro, tirando qualquer chance de defesa para o goleiro Maicon.Faltando menos de cinco minutos para o final, o jogo foi interrompido por causa da forte chuva que caía em Araraquara, no interior de São Paulo. A comissão técnica do Palmeiras chegou a pedir que o jogo fosse finalizado, mas o árbitro optou por uma paralisação para aguardar a melhora das condições meteorológicas.