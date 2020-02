Palmeiras passa sufoco, mas vence Ponte Preta e dorme na liderança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pressionado no segundo tempo, o Palmeiras conseguiu vencer a Ponte Preta por 1 a 0 na noite deste sábado (8), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida foi válida pela quinta rodada.



O time do técnico Vanderlei Luxemburgo vinha de derrota - perdeu para o Red Bull Bragantino. Com o resultado, o Palmeiras assume a liderança do Grupo B, com 10 pontos. Porém, pode ser ultrapassado por Santo André, com nove pontos, e Novorizontino, com oito. O time do ABC joga neste domingo, às 18 horas. Às 19h, o time do interior visita o Ituano. A Ponte Preta, com seis pontos, é a segunda colocada do Grupo A.



O Palmeiras teve o controle do jogo no primeiro tempo, esteve perto de abrir o placar com Dudu e Lucas Lima. Aos 33 minutos, Luiz Adriano de uma assistência que colocou Willian na cara do gol. Ele dominou a bola dentro da área e emendou um chute forte e cruzado. O goleiro Ygor Vinhas não alcançou a bola.



O técnico Vanderlei Luxemburgo teve que fazer duas mudanças na etapa inicial. Ramires e Marcos Rocha, com dores, foram substituídos por Patrick de Paula e Mayke, respectivamente.



A Ponte Preta voltou com uma postura mais diferente após o intervalo, adiantou a sua marcação e conseguiu criar chances. Aos oito minutos, Bruno Reis chutou de fora da área e a bola passou por cima do travessão. Aos 17, João Paulo, de cabeça, exigiu defesa difícil do goleiro Weverton. Na sobra, Felipe Saraiva acertou a bola no travessão.



Aos 25 minutos, Luxemburgo tirou o atacante Luiz Adriano e colocou o volante Bruno Henrique. O Palmeiras passou a segurar mais a bola do seu meio de campo para frente, esfriou o ímpeto da Ponte e garantiu a vitória. Nos acréscimos, Dudu e João Paulo bateram boca e foram expulsos.







PONTE PRETA



Ygor Vinhas; Apodi, Wellington Carvalho, Henrique Trevisan e Guilherme Lazaroni; Dawhan, Bruno Reis (Vinicius Zanocelo) e João Paulo; Mateus Anderson (Saraiva), Bruno Rodrigues (Alisson Safira) e Roger. Técnico: Gilson Kleina.







PALMEIRAS



Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Zé Rafael e Ramires (Patrick de Paula); Willian, Lucas Lima e Dudu; Luiz Adriano (Bruno Henrique). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.







FICHA TÉCNICA:



PONTE PRETA 0 x 1 PALMEIRAS



Árbitro: Douglas Marques das Flores (SP)



Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)



Cartões Amarelos: Matheus Anderson, João Paulo, Apodi, Wellington Carvalho (Ponte Preta); Felipe Melo e Dudu (Palmeiras)



Cartões Vermelhos: João Paulo (Ponte Preta); Dudu (Palmeiras)



GOLS: Willian (PAL), aos 34 minutos do 1º tempo.