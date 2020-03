Bolsonaro não é um homem mau

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De 2015 para cá, o Palmeiras se caracterizou como uma equipe que contratava muito. Assim, passou a ter cada vez menos espaço para revelações de sua base, e jogadores como Luan Cândido e Fernando foram vendidos antes de ganharem sequência como profissionais. Mas, nesta temporada, o panorama mudou, e Vanderlei Luxemburgo utilizou pelo menos um prata da casa em cada uma das partidas da equipe.

O planejamento para 2020, liderado por Anderson Barros, começou com uma limpa. Muitos jogadores deixaram o Palmeiras, e apenas Viña e Rony foram contratados. Com isso, sete atletas criados nas categorias de base do clube foram promovidos à equipe principal: Gabriel Verón, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Alan, Esteves, Wesley e Angulo -o último foi emprestado ao Cruzeiro até o fim do ano.

Dos sete que subiram, três estão sendo utilizados com frequência: Gabriel Menino, Patrick de Paula e Gabriel Verón. Disputando o Campeonato Paulista e a Libertadores, o Palmeiras fez 12 jogos oficiais na temporada, e sempre teve pelo menos uma revelação de sua base em ação, seja na equipe titular ou saindo do banco de reservas.

Luxemburgo escalou sua equipe titular sem revelações da base palmeirense apenas nos dois últimos jogos da equipe na temporada: a vitória sobre o Guaraní-PAR, pela Libertadores, e o empate com a Inter de Limeira, pelo Paulistão. No entanto, o meio-campista Patrick de Paula saiu do banco de reservas em ambas as partidas.

O Palmeiras tem ainda em seu elenco um prata da casa veterano. Trata-se de Victor Luis, lateral-esquerdo de 26 anos revelado pelo clube. Ele foi o único jogador formado no clube a começar como titular na vitória sobre a Ponte Preta.

Sem a classificação garantida para a próxima fase do Estadual até o momento, o Palmeiras agora terá que aguardar a retomada da competição, suspensa pela FPF (Federação Paulista de Futebol) nesta segunda-feira (16), devido à pandemia do novo coronavírus.

O número de jogos dos prata da casa em 2020

Gabriel Menino - 7 jogos

Gabriel Verón - 7 jogos

Patrick de Paula - 6 jogos

Wesley - 2 jogos

Alan - 0 jogos

Esteves - 0 jogos