Palmeiras goleia o Ituano na estreia do Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vanderlei Luxemburgo iniciou em grande estilo a sua quinta passagem pelo Palmeiras. Na noite desta quarta-feira (22), o time goleou o Ituano por 4 a 0 pela primeira rodada do Campeonato Paulista, no estádio Novelli Júnior, em Itu.Os gols foram anotados por Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e Willian.O Palmeiras propôs o jogo na primeira etapa. Apesar de manter a posse de bola, o clube enfrentou muitas dificuldades atuando contra um Ituano fechado e pouco assustou a meta defendida por Pegorari.Por outro lado, o time de Itu priorizou os contra-ataques e abusou de chutes de fora da área. O Alviverde chegou pela primeira vez apenas aos 28min, quando Dudu cruzou para Luiz Adriano, que não conseguiu finalizar.Pelo Ituano, Gui Mendes testou Weverton menos de três minutos depois, mas pegou fraco na bola.A primeira finalização do Palmeiras em direção ao gol veio apenas aos 31min. Lucas Lima recebeu de Gabriel Menino e chutou, mas a bola ficou fácil para Pegorari.Ainda deu tempo para o atacante Minho isolar uma finalização, antes do placar ir zerado para o intervalo.Na volta, Luxemburgo promoveu a entrada do jovem Gabriel Veron no lugar de Raphael Veiga, que até então fazia uma partida abaixo da média.E parece que a conversa do professor no vestiário fez efeito. Depois de finalizações de Ramires e Dudu, o Verdão abriu o placar aos 6min da etapa final.Depois de o camisa 7 ser travado na entrada da área pelo lado direito, Marcos Rocha recuperou a bola e mandou um míssil para balançar a rede.Pouco depois, Veron teve duas chances para ampliar o marcador, mas parou na zaga adversária em uma e finalizou errado na outra.Assim, o nome do autor do segundo gol foi Lucas Lima, aos 12min. O meia aproveitou passe de Dudu, cortou para a esquerda e acertou um chute preciso para deixar sua marca.Atordoado pelos dois rápidos golpes que sofreu, o Galo de Itu não conseguiu voltar para a partida e ainda viu o Palmeiras fazer o terceiro, aos 28min.Marcos Rocha cruzou na medida para Zé Rafael, que, de letra, deixou o seu.Para transformar a vitória em goleada, Willian recebeu um lindo passe de Zé Rafael, dominou na grande área e só tirou do goleiro para balançar a rede pela última vez na partida.ITUANOPegorari; Jonas, Ricardo Silva, Mateus e Breno Lopes; Serrato, Baralhas e Paulinho Dias (Luizinho); Hugo Cabral (Gabriel Taliari), Minho e Gui Mendes (Luiz Paulo). T.: Vinicius BergantinPALMEIRASWeverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Ramires (Zé Rafael) e Gabriel Menino; Dudu, Lucas Lima e Raphael Veiga (Gabriel Verón); Luiz Adriano (Willian). T.: Vanderlei LuxemburgoEstádio: Novelli Júnior, em Itu (SP)Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)Assistentes: Daniel Luis Marques e Alberto Poletto Masseira (ambos de SP)Cartões amarelo: Jonas e Paulinho Dias (Ituano); Victor Luis e Marcos Rocha (Palmeiras)Gols: Marcos Rocha, aos 7min do 2º tempo; Lucas Lima, aos 13min do 2º tempo; Zé Rafael, aos 28min do 2º tempo; e Willian, aos 34min do 2º tempo