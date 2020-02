Palmeiras faz primeiro treino na grama sintética do Allianz Parque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras realizou o primeiro treino na grama sintética do Allianz Parque na tarde desta quarta-feira (12).A comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo comandou um trabalho técnico com os jogadores no novo terreno de jogo da arena, ainda sem a demarcação das linhas e com a trave geralmente usada no aquecimento em dias de jogos.A atividade começou com um aquecimento com bola e com os atletas sentindo a diferença da grama sintética. Foi comum a cena de jogadores chutando a bola para o alto a fim de testemunhar o quique no piso artificial.Depois, a comissão técnica dividiu o elenco em três times e usou a metade do gramado para cada movimentação. Antes do fim do treino, jogadores de meio-campo e ataque ainda treinaram finalizações. Toda a movimentação durou aproximadamente 90 minutos.Luxemburgo só não contou com três atletas no trabalho desta quarta: Marcos Rocha, Ramires e Ivan Ângulo, que permaneceram na Academia de Futebol, sob tratamento do departamento médico.O Palmeiras volta a treinar no Allianz Parque na sexta-feira (14) pela manhã e com direito a um ambiente de jogo. Associados do clube (com acesso por uma portaria interna) e sócios-torcedores Avanti (com ingressos disponíveis pelo site) poderão prestigiar a atividade aberta. Os bilhetes são limitados.