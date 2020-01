Palmeiras faz jogo-treino com time mineiro após empate em clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras reapresentou-se na tarde desta segunda-feira (27) na Academia de Futebol, um dia depois do empate sem gols contra o São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Enquanto os titulares realizaram trabalho de recuperação física, os reservas foram a campo e participaram de um jogo-treino contra o Pouso Alegre-MG. O placar terminou 0 a 0.Luxemburgo promoveu testes no time alternativo que encarou o Pouso Alegre. A começar pelo setor de meio-campo, com Zé Rafael atuando como segundo volante, alinhado com Patrick de Paula. Mais à frente, Raphael Veiga atuou na sua posição, enquanto Gustavo Scarpa jogou aberto pelo lado direito.Quem assustou na primeira etapa, contudo, foi o Pouso Alegre, que acertou por duas vezes a trave de Jailson. O time mineiro se fechou bem e buscou os contra-ataques, dificultando o trabalho de jogo da equipe reserva do Palmeiras durante os 40min de atividade.Para a segunda etapa, Guerra, Alan, Luan Silva, Pedrão e Lucas Esteves ganharam a oportunidade e ocuparam as vagas de Willian, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Luan e Diogo Barbosa. Com esta formação, a falta de entrosamento atrapalhou ainda mais o Palmeiras. O goleiro Vinicius Silvestre ainda entrou no lugar de Jailson.Enquanto o jogo-treino ocorria no principal campo da Academia, Vitor Hugo e Matheus Fernandes fizeram um trabalho de finalização. O zagueiro está em fase final de "pré-temporada", conforme denominação do clube, enquanto o meio-campista aguarda o fim dos trâmites para ir ao Barcelona.