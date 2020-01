Palmeiras encaminha empréstimo de Carlos Eduardo ao Athletico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras encaminhou o empréstimo de Carlos Eduardo para Athletico. O jogador defenderá a equipe de Curitiba por um ano e o contrato terá um valor fixado para a compra definitiva do atacante.No acordo, o Furacão comprará uma parcela dos direitos econômicos do atleta de 23 anos. É provável que essa fatia seja de 20%, com um valor proporcional aos quase R$ 25 milhões pagos pelo Alviverde para tirá-lo do Pyramids, do Egito. Se confirmada, essa operação giraria em torno de R$ 5 milhões.Carlos Eduardo foi contrato para resolver uma das carências do elenco comandado por Luiz Felipe Scolari, mas ficou longe de corresponder ao investimento. Ele não apareceu nas fotos divulgadas pelo Alviverde no treino desta sexta, mas a assessoria não confirma se ele apareceu no Centro de Treinamento.O Palmeiras tem uma série de mudanças confirmadas no seu elenco: Borja foi emprestado ao Junior Barranquilla, Antônio Carlos foi emprestado ao Orlando City, Thiago Santos foi vendido para o FC Dallas, e Fernando Prass e Edu Dracena saíram após o término do vínculo.A equipe ainda negocia para se negociar Victor Luís e Hyoran, com o Atlético-MG, e Alejandro Guerra com outro interessado. Por fim, o time paulista já concretizou a venda de Artur por R$ 27 milhões e conversa sobre a proposta do Almería por Gustavo Scarpa.