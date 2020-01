Palmeiras e São Paulo empatam e time alviverde mantém invencibilidade contra o rival Palmeiras e São Paulo fizeram um jogo aberto em Araraquara, mas nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes. Terminou empatado sem gols o primeiro clássico do Campeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Palmeiras e São Paulo empatam e time alviverde mantém invencibilidade contra o rivalPalmeiras e São Paulo fizeram um jogo aberto em Araraquara, mas nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes. Terminou empatado sem gols o primeiro clássico do Campeonato Paulista.Com o resultado, o Palmeiras mantém uma longa invencibilidade diante do São Paulo. Desde 2017 o time alviverde não perde para o rival. Foram seis vitórias e três empates no período, com 16 gols marcados e somente três sofridos pelos palmeirenses.Pelo Estadual, já são 11 anos sem vitórias são-paulinas contra o Palmeiras. A última vez em que isso ocorreu foi em 2009, em duelo pela primeira fase, quando o São Paulo ganhou por 1 a 0, no Morumbi.Curiosamente, Vanderlei Luxemburgo também dirigia o time alviverde naquela ocasião. Ele esteve em sua quinta passagem pelo clube, marcada pelo título paulista de 2008, o último estadual conquistado pelo Palmeiras.PALMEIRAS 0 x 0 SÃO PAULOEstádio: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP)Data: domingo (26)Horário: 16h (de Brasília)Público: 15.173Renda: R$ 1.107.400,00Juiz: Raphael ClausAssistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Neuza Inês BackCartões amarelos: Vitor Bueno e Bruno Alves (São Paulo)PALMEIRASWeverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luís; Ramires (Zé Rafael), Gabriel Menino (Patrick de Paula) e Lucas Lima; Dudu, Gabriel Veron (Willian) e Luiz Adriano. T.: Vanderlei LuxemburgoSÃO PAULOTiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes (Everton); Helinho (Liziero), Vitor Bueno e Pablo (Alexandre Pato). T.: Fernando Diniz