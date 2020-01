Palmeiras é eliminado pelo Goiás na Copinha e segue sob tabu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A busca do Palmeiras pelo inédito título da Copa São Paulo de Futebol Júnior ficará para 2021. Nesta terça-feira (14), a equipe alviverde acabou eliminada da atual edição, após derrota para o Goiás por 1 a 0, em Araraquara.O gol foi marcado por João Marcos, de pênalti, aos 29 minutos do segundo tempo.O desempenho deste ano foi inferior ao da última temporada. Em 2019, o time palmeirense havia chegado às oitavas de final, quando caiu diante do Figueirense.O duelo contra os goianos foi válido pela terceira fase da competição. Antes, o time havia eliminado o Sertãozinho logo após ter avançado ao mata-mata como segundo colocado do Grupo 17, atrás da Ferroviária.Atual vice-campeão brasileiro da categoria sub-20, o Palmeiras tem atuado sem o atacante Gabriel Veron, os meio-campistas Patrick de Paula, Alan e Gabriel Menino, além do lateral Lucas Esteves, promovidos ao time profissional, comandado por Vanderlei Luxemburgo.Além do Palmeiras, o Santos também está entre as equipes grandes de São Paulo que deram adeus à competição. O time alvinegro caiu na segunda fase, uma antes da equipe alviverde.Classificado às oitavas de final, o Corinthians joga nesta quarta-feira (15), contra o Mirassol, às 21h45, no estádio José Lancha Filho, em Franca.O clube do Parque São Jorge está em busca do seu 11º título do campeonato, do qual é o recordista de troféus.