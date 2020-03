Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os torcedores do Palmeiras se divertiram com o fracasso do arquirrival Corinthians diante do Guaraní-PAR na fase prévia da Copa Libertadores —agora, esperam que o time paraguaio não seja tão feliz na volta a São Paulo, já pela fase de grupos da competição.

Após derrubar o time do Parque São Jorge e eliminar também San José-BOL e Palestino (CHI), a formação de Assunção chegou à chave palmeirense e nela estreou bem, batendo o Bolívar (BOL) por 2 a 0. Por isso, Vanderlei Luxemburgo quer atenção para evitar nova zebra.

Seu time também teve um bom início, com vitória por 2 a 0 sobre o Tigre, na Argentina. Às 21h30 desta terça-feira (10), no Allianz Parque, o Palmeiras jogará para assumir a liderança isolada do grupo B e começar a encaminhar uma classificação sem sustos às oitavas de final.

Para que o Palmeiras se imponha contra o Guaraní-PAR -que também eliminou o Corinthians em 2015 e festejou em São Paulo-, Luxemburgo pediu calma. Ele imagina um jogo duro, com chegadas firmes e um adversário retrancado.

"Vamos precisar de paciência. Eles vão jogar por um escanteio, um contragolpe", disse o experiente treinador.

Luxemburgo contará agora com o lateral-direito Marcos Rocha, de volta após se recuperar de lesão, na vaga antes ocupada por Gabriel Menino —será a única mudança do Palmeiras em relação à equipe que venceu na estreia no torneio continental.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gómez e Viña; Ramires, Bruno Henrique e Dudu; Willian, Rony e Luiz Adriano. T.: Vanderlei Luxemburgo

GUARANÍ-PAR

Servio; Dávalos, Romaña, Báez e Guillermo Benítez; Ángel Benítez, Morel, Edgar Benítez e Fernández; Redes e Bobadilla. T.: Gustavo Costas

Estádio: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça (10)

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

TV: Fox Sports