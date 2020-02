Palmeiras descarta lesões graves em Marcos Rocha e Ramires

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A comissão técnica de Vanderlei Luxemburgo recebeu uma boa notícia na tarde desta segunda-feira (10). Em dia de folga do elenco, o Palmeiras divulgou o resultado dos exames do lateral-direito Marcos Rocha e Ramires. Ambas as provas não constataram lesões graves nos dois jogadores, que acabaram substituídos na vitória de sábado (8) contra a Ponte Preta.Em comunicado, o Palmeiras confirmou que a dupla tem trauma pelas faltas recebidas. Tanto Ramires quanto Marcos Rocha sentiram fortes dores após contatos com jogadores da Ponte e acabaram substituídos ainda no primeiro tempo do duelo em Campinas."O clube realizou exames que descartaram necessidade de cirurgia ou lesão mais grave. Ambos ficarão no NSP (Núcleo de Saúde e Performance) até plena recuperação", informou o clube, que não dá prazo para a recuperação dos jogadores do elenco.O Palmeiras retorna às atividades nesta terça (11), quando inicia a preparação para o duelo diante do Mirassol, marcado para domingo (16), no Allianz Parque. É o primeiro confronto do clube na arena após a troca para o gramado sintético.O time alviverde soma dez pontos e ocupa a segunda colocação do grupo B do Campeonato Paulista. O Santo André, que venceu o São Paulo no último fim de semana, lidera a chave com 12.