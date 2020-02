Palmeiras confirma reestreia no Allianz e abre venda de ingressos na 2ª

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras confirmou a reestreia do Allianz Parque para o dia 16 de fevereiro, quando a equipe enfrentará o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. O estádio estava interditado para a troca do gramado, que passa a ser sintético.Antes de partida, o elenco de Vanderlei Luxemburgo vai fazer um teste no novo piso. A assessoria do próprio estádio confirmou à reportagem que o time treinará no local na próxima quarta-feira (12).Enquanto esteve fora do Allianz, o Palmeiras mandou jogos em dois estádios diferentes, ambos pelo Paulista.Na segunda rodada, o clube alviverde recebeu o São Paulo e ficou no empate sem gols em clássico disputado na cidade de Araraquara, na Fonte Luminosa. No duelo seguinte, já de volta à capital paulista, goleada por 4 a 0 sobre o Oeste, no Pacaembu.O clube inicia a venda de ingressos para o duelo contra o Mirassol por intermédio do programa de sócio-torcedor Avanti, na segunda (10).