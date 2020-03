Palmeiras chega à Libertadores sem ainda ter vencido time da elite

Invasão 'Monte Horebe' - a guerra que não aconteceu

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com a classificação encaminhada no Campeonato Paulista, o Palmeiras vai estrear na Copa Libertadores, em duelo com o Tigre nesta quarta-feira (4), a partir das 19h15, fora de casa, sem ter vencido nenhum rival de Série A na temporada.

O time alviverde empatou com São Paulo e Santos e perdeu do Red Bull Bragantino, o que significa um rendimento de 22% dos pontos conquistados com equipes que disputarão a elite do Campeonato Brasileiro em 2020.

No entanto, o desempenho não preocupa Vanderlei Luxemburgo, que diz ver a oscilação como normal dentro de um início de ano. Ele ainda ponderou que sua equipe, apesar de não ter vencido, teve bons momentos contra os times de ponta.

"Isso é futebol, não quer dizer que vai ser assim até o final do ano. Se for assim da mesma forma até final do ano, o Palmeiras será candidato a cair", disse, entre risos, o treinador.

"Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Contra o São Paulo, fomos melhores nos 90 minutos. Contra o Santos, foram dois tempos distintos: jogamos na casa do adversário, eles estiveram bem no primeiro tempo e nós, no segundo. Acho que estamos no caminho certo", disse.

Depois de enfrentar o Tigre, o Palmeiras volta ao Brasil para enfrentar a Ferroviária, pelo Paulisto, no sábado (7). No terça seguinte (10), o adversário será o Guaraní-PAR, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores.

TIGRE

Marinelli; Acuña, Alcoba, Moiraghi e Rodríguez; Prediguer, Ortiz e Morales; Dening, Luna (Larrondo) e Cavallaro. T.: Néstor Gorosito

PALMEIRAS

Weverton; Gabriel Menino, Felipe Melo, Gómez e Viña; Ramires e Bruno Henrique; Willian, Dudu e Rony; Luiz Adriano. T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: José Dellagiovanna, em San Fernando (ARG)

Horário: 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira (4)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

TV: Fox Sports