Palmeiras anuncia a contratação do atacante Rony, do Athletico-PR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rony é o mais novo atacante do Palmeiras. O clube paulista anunciou nesta sexta-feira (21) a contratação do atleta, que chega do Athletico-PR. O contrato do jogador, segundo reforço do clube alviverde para esta temporada, tem duração prevista até dezembro de 2024.Para contratar Rony, destaque do Athletico na temporada passada, o Palmeiras pagou 6 milhões de euros (R$ 28 milhões), divididos em quatro parcelas anuais de 1,5 milhão de euros (R$ 7 mi). A proposta agora aceita é a mesma do início da conversa entre Palmeiras, Athletico e Rony.Mesmo com o anúncio da renovação do time rubro-negro há algumas semanas, o clube alviverde sustentou a oferta e manteve a intenção de contratar o jogador.O discurso palmeirense era claro: a proposta era a primeira apresentada pelo diretor executivo do clube, Anderson Barros, e sem possibilidade de alteração, ainda mais em um ano no qual o Palmeiras busca frear os gastos. Deu certo.Antes de Rony, o Palmeiras havia anunciado somente a contratação do uruguaio Matías Viña, que já assumiu a condição de titular da lateral esquerda da equipe de Vanderlei Luxemburgo.Rony chega ao elenco do Palmeiras para disputar vaga em um concorrido ataque. Além do incontestável Dudu, principal ídolo do clube atualmente, o time conta com Willian como outro titular pelas pontas. Luxemburgo também tem utilizado o jovem Gabriel Verón como opção, além de Wesley, outro formado na base alviverde.