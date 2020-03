As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de um primeiro tempo tenso no Allianz Parque, o Palmeiras atropelou o Guaraní por 3 a 1 pela segunda rodada do grupo B da Copa Libertadores. E Luiz Adriano tem total responsabilidade por esse triunfo. O centroavante anotou os três gols e levou a bola da partida para casa, como é hábito no futebol europeu.

"É especial marcar três gols em um jogo importante como esse, em casa e pela Libertadores. Tem que levar a bola para casa mesmo", brincou o camisa 10, durante entrevista à Fox Sports, após ser eleito ainda o melhor em campo pela organização do torneio.

Essa não foi a primeira vez que Luiz Adriano anotou um "hat-trick" na carreira. Ele já havia conseguido o feito outras quatro vezes, inclusive na Liga dos Campeões da Europa — também chegou a fazer cinco gols em um mesmo jogo —, pelo Shakhtar Donetsk, e, no ano passado, pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense.

"Já tinha feito em Champions, em Brasileirão e agora em mais um jogo importante. Agradeço aos companheiros que me ajudaram a chegar a essa marca. Tivemos raça e vontade o tempo todo. Fico feliz porque os gols refletem o trabalho da equipe e são importantes para um atacante como eu."

O Palmeiras está com seis pontos após duas partidas na Libertadores. Agora, vai enfrentar o Bolívar na altitude de La Paz, às 21h30 do próximo dia 18. Antes disso, visitará a Inter de Limeira pela décima rodada do Campeonato Paulista, às 16h30 de sábado (14).