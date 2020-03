Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio mexe não só com o maior evento esportivo do planeta, mas com uma indústria bilionária de direitos de televisão e patrocinadores.

Para a edição japonesa foram firmados mais de US$ 3 bilhões de dólares em contratos de patrocínios domésticos com o COI (Comitê Olímpico Internacional), o triplo do obtido em qualquer outra edição.

É preciso considerar também as receitas gerais da entidade. O COI indica que, do faturamento que obteve no último ciclo olímpico (2013 a 2016), aproximadamente 73% (US$ 4,2 bilhões) envolvem contratos de direitos de transmissão e 18% (US$ 1 bilhão) são provenientes de seu programa de patrocínios, no qual 14 empresas ocupam a principal categoria de apoiadores.

O montante do ciclo atual, que culminará com os Jogos de Tóquio, ainda não foi divulgado, mas a tendência é que seja bem superior, ainda mais com um um ano adicional de duração por causa do adiamento.

Nenhum patrocinador se pronunciou de forma oficial até agora sobre a decisão anunciada pelo COI e pelo governo japonês nesta terça (24) e sobre como serão feitas as renegociações dos seus contratos para o evento do ano que vem, que pelo menos oficialmente deverá continuar sendo chamado de Tóquio-2020.

O TAMANHO DOS JOGOS

US$ 26 bilhões

é a estimativa de custos mais recente do Japão com o evento, incluindo gastos do comitê organizador e do poder público

US$ 5,7 bilhões

foi o total das receitas do COI no último ciclo olímpico (quatro anos). Cerca de 73% são referentes a direitos de transmissão (US$ 4,2 bilhões), e 18%, a contratos de patrocínios (US$ 1 bilhão)

US$ 3 bilhões

é o valor dos contratos de patrocínio domésticos firmados para Tóquio-2020

Principais apoios do COI

Airbnb

Alibaba

Atos

Bridgestone

Coca-Cola

Dow

General Electric

Intel

Omega

Panasonic

Procter & Gamble

Samsung

Toyota

Visa