Oeste bate o Santo André e quebra jejum no Campeonato Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Oeste venceu o Santo André neste sábado (7), pelo placar de 1 a 0. A partida foi realizada no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O feito foi positivo para o rubro-negro de Barueri, que vem de seis rodadas sem vencer no campeonato. Eder Sciolo marcou aos 14 minutos do segundo tempo após uma bomba no gol, que ainda tocou na trave e entrou, sem chances de defesa para Fernando Henrique. Apesar da vitória, a equipe do técnico Renan Freitas não saiu da lanterna do Grupo A, com sete pontos. O Santo André, líder do Grupo B, anota 19.