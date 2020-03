Odair vê Flu soberano em goleada sobre o Madureira

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Odair Hellmann viu supremacia absoluta do Fluminense na goleada sobre o Madureira neste domingo (1º). Na entrevista coletiva que sucedeu o 5 a 1 de sua equipe, o treinador exaltou o desempenho de sua equipe."A equipe comandou o jogo em todos os aspectos, merecia até fazer mais gols. Temos 24 gols marcados e 9 sofridos. Há um equilíbrio. Não estamos prontos, mas estamos em um bom caminho", apontou Odair.O tricolor afirmou que o Carioca não é um laboratório, mas sim uma frente de disputa de título para o clube. O comandante admitiu que ainda há melhorias pela frente, mas pontuou o que pensa para a equipe."Dentro da hipótese de busca de título, nós vamos construindo a equipe. Eu procuro ter uma coerência nas posições externas. Grande como é, o Fluminense tem de buscar a vitória. Temos de nos acostumar com ela", acrescentou ele.Após a disputa no torneio estadual, o Flu volta suas atenções para a Copa do Brasil, grande objetivo do clube no ano. Na quarta (4), a equipe recebe a visita do Botafogo (PB), às 19h15, no Maracanã.