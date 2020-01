O que Jesualdo deve manter e o que deve mudar no Santos de Sampaoli

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos mais uma vez foi ao mercado da bola por um nome diferente no comando técnico. Depois do sucesso do argentino Jorge Sampaoli, o clube buscou o português Jesualdo Ferreira, multicampeão na carreira. O trabalho do treinador de 73 anos tem semelhanças, mas também diferenças importantes em relação às ideias do argentino.Os dois prezam por um futebol ofensivo, com a posse da bola, com protagonismo e proposição de jogo. Sampaoli quase nunca abria mão de jogar com a maior posse de bola, mas Jesualdo já admite que pode optar por um jogo mais vertical, de chegada rápida ao ataque, caso não encontre as características que precisa para formar o seu esquema base: o 4-3-3.O desenho tático, aliás, é outra diferença importante. O argentino não tinha um desenho mais fixo e muitas vezes colocava jogadores para atuar em posições "alternativas" para que servissem a um desenho diferente baseado no adversário. Foi assim com Veríssimo, Luan Peres, Jorge, Felipe Jonatan, Pituca, Sánchez, entre outros durante a temporada.Já Jesualdo parte de um esquema bem definido para só depois mudar a forma de jogo. Em entrevista ao Canal 11, de Portugal, onde era comentarista, ele afirmou que seu desenho tático precisa de algumas peças importantes para funcionar."Sem dois laterais fortes ofensivamente, o 4-3-3 é menos forte. Sem dois médios que não sejam capazes de serem verticais e ao mesmo tempo se envolver, terá menos opções. Sem um seis [volante] de qualidade é difícil também. Se efetivamente os três da frente forem dois extremos [pontas] puros e um atacante, não é o ideal. Por que não é o ideal? Para mim, os três da frente precisam ser atacantes, que saibam jogar fora e também dentro da área", disse o português.Pelas palavras de Jesualdo é possível entender a importância de laterais que apoiem, ao contrário de Sampaoli que gostava de utilizar atletas com alto poder de marcação, chegando até a escalar zagueiros no setor, como falsos laterais. Outro indício é o de liberdade de movimentação para o trio de ataque, que com Sampaoli tinha dois extremos colados na linha lateral.Outro fator que Jesualdo deixou claro durante a entrevista é que irá priorizar a parte tática ao invés da forma física. Ele quer desde o começo potencializar aquilo que o Santos de Sampaoli já sabia fazer, introduzindo também suas ideias.Assim, o português deve manter a espinha dorsal do time do argentino e grande parte das características de jogo, podendo alternar entre mais posse de bola ou chegada mais rápida ao ataque, mas sempre propondo o jogo.