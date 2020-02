'Nunca me senti tão amado', diz Honda ao ser apresentado pelo Botafogo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista japonês Keisuke Honda entrou no local definido para sua coletiva de imprensa neste sábado (8) e logo vestiu a camisa do Botafogo. Em suas primeiras palavras como jogador do clube, ele disse estar impressionado com o carinho recebido desde as negociações.Na sexta (7), foi recebido por uma multidão de torcedores no aeroporto. No dia da apresentação, no Nilton Santos, contou com mais um grande público."Eu nunca me senti tão amado por parte de uma torcida em nenhum lugar que cheguei. Todos foram às redes sociais e me pediram para vir. Esse forte sentimento foi o que me fez vir jogar aqui no Botafogo", disse Honda."Realmente me surpreendi. Tanta gente, tanta paixão. Nunca senti isso na minha carreira. Quando fui ao Milan, teve gente no aeroporto. Naquele momento senti pressão. Ontem foi diferente. Foi mais energia do povo. No México não teve tanta pressão. No Brasil, com a chegada de um japonês. Essa pressão é grande, mas com sentido, gosto disso. Quero esse desafio", completou.Sobre a cláusula contratual que permite aos dois lados encerrar a parceria, o apoiador deixou claro que isso é apenas uma opção, mas que hoje sequer passa pela sua cabeça. Na resposta, ele animou os botafoguenses."É só uma opção no contrato. Estou aqui apenas focado em jogar pelo Botafogo. Não tenho pensamentos sobre essa opção. Depois da Olimpíadas eu penso nisso. Quero ficar o máximo possível aqui. Para os torcedores. Quero fazer as pessoas que foram ao aeroporto o mas feliz possível. Foi por isso que vim aqui."