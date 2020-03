Novorizontino bate o Inter de Limeira e se mantém invicto no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na partida que abriu a oitava rodada do Campeonato Paulista, na manhã deste domingo (1º), o Novorizontino venceu o Inter de Limeira pelo placar de 1 a 0, e se mantém invicto -cinco empates e três vitórias. Jenilson marcou o único gol do duelo de hoje no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeiras. A triunfo deu motivação ao Tigre, que vem de cinco empates consecutivos no campeonato. A vitória manteve o Novorizontino na terceira posição do Grupo B, com 14 pontos. Já o rival deste domingo, que anota nove pontos, ocupa a mesma colocação do Grupo C. O time de Elano segue com a sua terceira derrota seguida no Paulista.