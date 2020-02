Novo capacete de Hamilton para temporada de 2020 terá detalhes em roxo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto Lewis Hamilton divulgou, nesta quarta-feira (12), a pintura de seu capacete para a temporada 2020 da Fórmula 1. O equipamento de proteção manterá o branco do ano passado, mas agora terá detalhes em roxo —em 2019, eram em vermelho.O capacete ainda traz seis estrelas na lateral, em referência ao número de títulos mundiais do inglês. Na parte de trás, o equipamento ainda tem o Cristo Redentor e a frase "Still I Rise" ("Ainda assim eu me ergo", em tradução para o português).O design do capacete foi responsabilidade do artista brasileiro Raí Caldato. Ele já havia desenhado os capacetes de Hamilton das últimas temporadas.