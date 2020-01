Nos pênaltis, CRB vence Flu e se classifica para a terceira fase da Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após empate por 1 a 1 no tempo normal, o CRB venceu o Fluminense por 6 a 5 nos pênaltis e se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo, na noite deste sábado (11). O Tricolor abriu o placar com gol de Jefferson, e os alagoanos empataram com um golaço de falta de Ruan. O adversário será o Taboão da Serra, equipe que já enfrentou na primeira fase.O domínio da posse de bola por parte do Flu ajudou a equipe comandada por Eduardo Oliveira sair na frente. A equipe das Laranjeiras abriu o placar no fim do primeiro tempo, quando Jefferson aproveitou lindo cruzamento de Martinelli nas costas da zaga do CRB e cabeceou com força, no chão, sem chances para o goleiro Pedro Henrique.Apesar da boa atuação do Flu, os alagoanos se mostravam bem postados no campo defensivo na primeira etapa, motivo pelo qual ainda não haviam sido vazados na Copinha. O time, entretanto, agrediu pouco, sem exigir muito do goleiro Marcelo, um dos destaques tricolores na competição.No segundo tempo, com três mudanças, o CRB melhorou no jogo, passou a atacar mais e ocupar o setor ofensivo. Em linda enfiada de Esquerdinha, aos 9, Dion foi derrubado por Dênis na entrada da área. Na cobrança, Ruan cobrou com perfeição, no ângulo, e igualou o placar.O Tricolor, então, voltou a controlar as ações, com os alagoanos preenchendo bem o campo defensivo. O time criou muitas chances, mas pecou na falta de pontaria. Nem mesmo as entradas de John Kennedy, Yago e Caio Vitor modificaram o panorama.Nas penalidades, as duas equipes foram perfeitas nas cinco cobranças iniciais. Na primeira das alternadas, o zagueiro Dênis parou no goleiro Pedro Henrique. Na sequência, foi a vez de Marcelo parar Gabriel e voltar a empatar o placar. Na sétima cobrança, Yago, filho do meia Iranildo, isolou a bola. Aí, Netto bateu forte no meio para colocar o CRB na terceira fase da Copinha