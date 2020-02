Nos pênaltis, Botafogo elimina Náutico e avança na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Foi sofrido, mas o Botafogo avançou à terceira fase da Copa do Brasil. Após empate por 1 a 1 no tempo normal com o Náutico nesta quarta-feira (19), o time alvinegro levou a melhor nos pênaltis —venceu por 4 a 3 e eliminou os pernambucanos no estádio dos Aflitos.O Náutico abriu o placar em Recife quando o adversário aparecia melhor no confronto. Paiva fez boa jogada pela esquerda e rolou para Jean Carlos, de frente, chutar firme e marcar. O Botafogo só empatou na segunda etapa, em cabeceio de Bruno Nazário após cruzamento de Luiz Fernando.Nos pênaltis, o Botafogo marcou com Pedro Raul, Alex Santana, Bruno Nazário e Danilo Barcelos —Luiz Fernando perdeu. Pelo Náutico, Jean Carlos, Jhonnatan e Josa marcaram, mas viram Ronaldo Alves e Paiva serem parados por Gatito Fernández, que já havia brilhado ao longo da partida com boas defesas.Agora, o Botafogo espera o vencedor de Paraná e Bahia de Feira, que se enfrentam no Durival de Britto na próxima quarta (26).NÁUTICOJefferson; Hereda, Ronaldo Alves, Diego Silva e Willian Simões; Luanderson (Josa), Rhaldney (Jhonathan) e Jean Carlos; Paiva, Matheus Carvalho (Jorge Henrique) e Erick. T.: Gilmar Dal PozzoBOTAFOGOGatito; Barrandeguy, Marcelo, Ruan Renato e Guilherme Santos (Luiz Fernando); Thiaguinho, Alex Santana; Luiz Henrique (Warley), Bruno Nazário e Danilo Barcelos; Cícero (Pedro Raúl). T.: Paulo AutuoriEstádio: Aflitos, em Recife (PE)Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)Auxiliares: Leone Carvalho Rocha e Edson Antonio de Sousa (GO)Cartões amarelos: Rhaldney, Matheus Carvalho e Josa (NAU) Danilo Barcelos, Thiaguinho e Barrandeguy, (BOT)Gols: Jean Carlos (NAU), aos 42min do 1º tempo; Bruno Nazário (BOT), aos 24min do 2º tempo