No sufoco, Vasco empata com o Altos-PI e avança na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Quem esperava por um jogo fácil para o Vasco nesta quarta-feira (12), no estádio Albertão, em Teresina (PI), foi surpreendido. Com dificuldades, a equipe carioca ficou no 1 a 1 com o Altos-PI e avançou à segunda fase da Copa do Brasil graças à vantagem do empate.Com vários gols perdidos ao longo da partida, o Vasco se complicou ainda no início com um tento contra de Marrony, que colocou o time da casa na frente. Só aos 47 minutos da etapa inicial, a equipe carioca conseguiu mandar a bola para o fundo das redes, com Cano.Na segunda etapa, o Vasco seguiu com o bom volume no ataque mas também com a ocorrência de chances desperdiçadas. O time do Piauí, mesmo com suas limitações, chegou a por classificação vascaína em risco, mas acabou fora do torneio ao final da partida.O Vasco agora se prepara para outra decisão. Na próxima quarta (19), a equipe de Abel Braga jogará contra o Oriente Petrolero na Bolívia em busca de vaga na segunda fase da Copa Sul-Americana —no jogo de ida, os vascaínos venceram por 1 a 0.ALTOS-PIRodrigo Ramos; Júlio Ferrari, Leandro, Reinaldo Lobo, Tiaguinho; Alberto (Netinho), Max Carrasco, Echeverría (Xilu), Klenisson; Jânio Daniel e Raphael Carioca (Alex Mineiro). T.: Fernando TonetVASCOFernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan, Henrique; Andrey, Raul, Marcos Júnior (Juninho); Talles Magno (Vinícius), Marrony (Tiago Reis) e Germán Cano. T.: Abel BragaEstádio: Albertão, em Teresina (PI)Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)Auxiliares: Fabiano da Silva Ramires e Leonardo Mendonça (ES)Cartões amarelos: Reinaldo Lobo, Alberto, Max Carrasco (ALT); Germán Cano (VAS)Gols: Marrony, aos 19min (contra, ALT), e Germán Cano (VAS), aos 47min do 1º tempo