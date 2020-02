No sufoco, Botafogo empata com o Caxias e avança na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Botafogo poderia até empatar em sua estreia que avançaria na Copa do Brasil. E foi justamente o que aconteceu nesta quarta-feira (5), no estádio Centenário: o time alvinegro ficou no 1 a 1 com o Caxias e seguiu para a segunda fase da competição.Pedro Raúl abriu o placar para a equipe carioca aos 12 minutos do primeiro tempo. Cinco minutos depois, no entanto, Carlos Alberto deixou tudo igual para os gaúchos. Na segunda etapa, o Caxias, que já pressionava no primeiro tempo, seguiu ditando o ritmo da partida, mas não conseguiu virar.Na próxima fase, o Botafogo espera o vencedor de Toledo-PR ou Náutico, ainda com data indefinida. O clube alvinegro volta a campo no domingo (9), quando medirá forças com o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca.CAXIASMarcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales e Bruno Ré; Yuri (Da Silva), Vinicius Baiano (Bruninho), Carlos Alberto e Juninho Potiguar (Léo Tilica); Diogo Oliveira e Gilmar. T.: Rafael LacerdaBOTAFOGOGatito Fernández, Fernando, Marcelo Benevenuto, Joel Carli e Guilherme (Danilo Barcelos); Cícero, Thiaguinho, Alex Santana e Bruno Nazário (Rafael Navarro); Luiz Henrique e Pedor Raúl. T.: Alberto ValentimEstádio: Centenário, em Caxias do Sul (RS)Arbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)Auxiliares: Miguel Cataneo da Costa e Evandro de Melo Lima (SP)Cartões amarelos: Vinicius Baiano, Marcelo Pitol, Carlos Alberto e Gilmar (CAX); Pedro Raúl (BOT)Gols: Pedro Raúl (BOT), aos 12min, e Carlos Alberto (CAX), aos 17min do 1º tempo