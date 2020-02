NFL organiza um minuto de silêncio em homenagem a Kobe Bryant

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A emoção tomou conta do Super Bowl 54, em Miami (EUA), antes mesmo dos jogadores entrarem oficialmente no campo.A NFL decidiu homenagear Kobe Bryant com um minuto de silêncio antes da partida entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, realizada em Miami.A organização exibiu uma foto do ídolo do Los Angeles Lakers e de sua filha Gianna Bryant no telão do Hard Rock Stadium.Os jogadores das equipes finalistas do Super Bowl se alinharam na linha de 24 jardas (uma referência ao número que o atleta usou na carreira) como parte do tributo.Ao lado da imagem de Kobe e Gianna, a liga colocou os nomes das outras vítimas que estavam no acidente.A expectativa é que mais uma homenagem aconteça durante o show do intervalo, que será comandado pelas cantoras pop Shakira e Jennifer Lopez.Kobe e Gianna morreram em um trágico acidente de helicóptero no dia 26 de janeiro em Calabasas, cidade da região metropolitana de Los Angeles, nos Estados Unidos.