Neymar sofre lesão na costela e é vetado em Nantes x PSG

PARIS, FRANÇA (UOL/FOLHAPRESS) - O jogador Neymar teve diagnosticada nesta segunda-feira (3) uma lesão na costela sofrida na goleada de sábado por 5 a 0 diante do Montpellier, no Parque dos Princípes, em Paris. O anúncio foi feito pelo PSG como explicação da ausência do brasileiro para a partida desta terça-feira, contra o Nantes, fora de casa, pelo Campeonato Francês.



A lesão de Neymar aconteceu nos minutos finais do primeiro tempo contra o Montpellier, após receber uma falta e cair de costas no gramado. O problema não é avaliado como grave internamente, mas não foi informada uma previsão de retorno. Há chance de atuar no domingo, contra o Lyon, no Parque dos Príncipes.



O comunicado da lesão indica que Neymar ainda realizou todos os minutos da segunda etapa com o problema. Apesar da goleada, o jogo ficou marcado para o brasileiro pela tentativa de uma carretilha que foi prontamente repreendida verbalmente pelo árbitro. O camisa 10 não aceitou a orientação para não repetir o drible e discutiu, tendo levado o cartão amarelo pelo comportamento enérgico.



Neymar também esteve lesionado na festa de aniversário realizada na madrugada de segunda-feira, em Paris. Minutos antes do treinamento, o treinador do PSG, Thomas Tuchel, havia reforçado o descontentamento com a comemoração, mas informou que não decidirá a escalação contra o Nantes baseada na frequência dos jogadores no evento.



"Sobre a festa de ontem eu aceito que é um pouco difícil de proteger os jogadores. Na minha opinião eu não posso pensar na festa para escalar a equipe contra o Nantes. Quem estava lá, quem saiu que horas, que horas chegaram em casa. Eu não posso falar disso. Eu sou o técnico e todos precisam chegar para o treino, precisam treinar sério e mostrar amanhã que somos capazes de fazer isso. Se é a melhor forma de preparar um jogo? Não, claramente! Mas se é a pior coisa que poderia acontecer, também não", comentou Tuchel em entrevista nesta segunda.