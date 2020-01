Nenê admite jogo difícil e exalta vitória do Flu diante o Cabofriense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense superou os vários desfalques para vencer a Cabofriense por 1 a 0 na estreia do Campeonato Carioca. Único grande a vencer na primeira rodada, o Tricolor chegou ao triunfo por conta do talento do experiente Nenê, que marcou o gol já na reta final do duelo.O camisa 77 admitiu que a partida foi mais difícil do que o esperado. Segundo ele, o adversário iniciou melhor e o Fluminense foi tomando conta da partida aos poucos. O gol tardio serviu para garantir os três pontos."Ainda falta muito fisicamente, treinamos pouco tempo, Oito sessões de treinamento. A gente sabia que ia ser difícil, mas que, com a nossa qualidade, podia superar o time deles. Tivemos muita dificuldade no segundo tempo, mas conseguimos nos impor, fazer o gol e conquistar pontos importantes. Vai nos ajudar bastante", disse Nenê."Eu falei sobre isso [mescla entre juventude e experiência]. Temos jogadores de mais idade que não têm a mesma intensidade deles. E jovens que não tem a visão de saber a hora de dosar. Então essa mescla é muito importante. Clube faz trabalho excepcional nessa parte e espero que dê muito trabalho ainda", completou.Com a vitória, o Fluminense volta a campo na quinta (23), ás 20h (horário de Brasília), quando receberá a Portuguesa, no Maracanã.